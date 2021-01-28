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Marmaris’in yüksek kesimlerine kar yağdı
Muğla’nın turistik ilçesi Marmaris’in yüksek kesimlerine kar yağarken, yağışlar vatandaşları sevindirdi.
MUĞLA 28.01.2021, 12:36
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Muğla’nın turistik ilçesi Marmaris’in yüksek kesimlerine kar yağarken, yağışlar vatandaşları sevindirdi.Marmaris’e 21 kilometre mesafede olan Osmaniye Mahallesi’nde kısa süreli kar yağışı görüldü. Yağan kar yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Marmaris’in Osmaniye Mahallesi’nde görülen kar vatandaşları sevindirdi. Bir çok vatandaş sosyal medya hesabından kar fotoğrafı paylaşmayı ihmal etmedi.