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Marmaris’in ’Martıs’ı genç yetenek avına çıktı

Muğla Süper Amatör Ligi ekiplerinden, Marmaris Gençlikspor Kulübü, kadrosunu genç yeteneklerle genişletmek amacıyla düzenlediği futbolcu seçmeleri yapıldı.

MUĞLA 21.08.2022, 13:53
Marmaris’in ’Martıs’ı genç yetenek avına çıktı

Muğla Süper Amatör Ligi ekiplerinden, Marmaris Gençlikspor Kulübü, kadrosunu genç yeteneklerle genişletmek amacıyla düzenlediği futbolcu seçmeleri yapıldı.

Marmaris Şehir Stadı’nda gerçekleşen seçmelere, 2000 ile 2005 yılları arasında doğan 36 futbolcu katıldı. 14’ü Muğla dışından gelen adaylar, yarım saatlik kondisyon çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

Genç sporcular, Marmaris Gençlikspor yöneticilerinin ve bölgede görev yapan tecrübeli antrenörlerin önünde hünerlerini sergilemek için ellerinden geleni yaptı.

Katılımcılara teşekkür eden siyah-beyazlı kulübün Basın Sözcüsü Bilal Topaloğlu "Değerli antrenörlerimizden izlenim ve görüşlerini içeren birer rapor talep ettik. Raporların doğrultusunda seçeceğimiz futbolcuları, sezon öncesi kamp ve hazırlık çalışmalarımıza çağıracağız. Katılım gösteren tüm futbolcular ile tecrübeleriyle bizlere ışık tutan tüm hocalarımıza teşekkür ederiz" diyerek sonuçları birkaç gün içinde açıklayacaklarını belirtti.

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