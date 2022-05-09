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Marmaris’in kırsal mahallelerinde kaçak iskele yıkımları başladı
Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Marmaris ve kırsal mahallelerinde tespit edilen imara aykırı yapıların yıkımları başladı.
MUĞLA 09.05.2022, 19:15
Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Marmaris ve kırsal mahallelerinde tespit edilen imara aykırı yapıların yıkımları başladı.
Marmaris’ e 40 kilometre mesafedeki kırsal turistik Söğüt Mahallesi’nde Marmaris Belediye ve Çevre Şehircilik ekipleri yıkım için geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından alınan yoğun güvenlik önlemleri ile önceden belirlenen 40 kaçak iskelenin yıkımı başladı. Kısa sürede Söğüt, Bozburun ve Selimiye Mahallesi’nde kaçak yapıların yıkımını tamamlayacaklarını belirten Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri, 15 gün önce tebligatların kişi ve kişilere gönderildiği, yasal süreç sonucu çalışmaların tamamlanacağını bildirdi.