Marmaris’in göbeğinde ticari taksi cayır cayır yandı
MARMARİS’İN GÖBEĞİNDE TİCARİ TAKSİ CAYIR CAYIR YANDI
Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir ticari taksi müşteri beklediği sırada aniden yandı. Kısa sürede alev topuna dönen aracı çevredeki vatandaşlar ve kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürdü. Olayda kimsenin yaralanmaması teselli kaynağı olurken, alevlerin çevredeki diğer araçlara sıçramadan söndürülmesi de herkese derin nefes aldırdı.
Olay gece yarısı Atatürk Caddesi üzerindeki 19 Mayıs Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 48T4331 plakalı ticari taksi şoförü Erkan A. içinde olduğu bir sırada aniden yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönen ticari taksideki yangına bir yandan vatandaşlar müdahale ederken diğer yandan da durum itfaiyeye bildirilerek yardım istendi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını alevler diğer araçlara sıçramadan söndürdü.
Yangının aracın LPG tankındaki sızıntıdan çıktığının tahmin edildiği belirtildi.
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