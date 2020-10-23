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Marmaris’in 2021 yılı bütçesi 141 milyon 620 bin lira oldu

MARMARİS’İN 2021 YILI BÜTÇESİ 141 MİLYON 620 BİN LİRA OLDU

MUĞLA 23.10.2020, 10:01
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Marmaris’in 2021 yılı bütçesi 141 milyon 620 bin lira oldu

Marmaris Belediyesi 2021 bütçesi mecliste kabul edildi. Buna göre Marmaris Belediyesi’nin 2021 yılı bütçesi 141 milyon 620 bin lira oldu.

Marmaris Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı 2’inci birleşimi Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın başkanlığında Armutalan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bütçe görüşmelerinin yapıldığı meclis oturumunda 2021 yılı bütçesi görüşülerek onaylandı.

Bütçe sunumunu CHP Meclis Üyesi Aylin Yüksel yaptı. Yüksel’in 141 milyon 620 bin lira olarak açıkladığı bütçe oy çokluğu ile kabul edildi. Görüşmelerde müdürlüklerin bütçeleri de teker teker oylanarak kabul edildi.

Bütçeyle ilgili bir açıklama yapan Başkan Oktay, “Kaynaklarımızı etkili ve verimli kullanıyoruz. Az parayla çok iş yapmaya çalışıyoruz. Bu yıl pandemi dolayısıyla bütçe noktasında bazı sorunlar yaşasak da Marmaris’e standartlarımızı arttırarak daha iyi hizmet sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Gerçekçi bir bütçe hazırladıklarını söyleyen Oktay, hedefleri tutturabilmek için büyük çaba sarf edeceklerini dile getirdi.

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