Marmaris’in 10 kilometrelik içme suyu hattı yenileniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri il genelinde içme suyu şebeke hatlarının bakımını yaparken eskiyen ve kireçlenmeden kaynaklı su sıkıntısı çeken mahallelerin su sorunlarını çözmeye devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde sürdürdüğü içme suya hat yenileme çalışmalarına Marmaris ilçesinde de devam ediyor. Su sıkıntısı yaşanmaması için çalışmalarını sürdüren ekipler çapları yetersiz kalan hatları daha büyük çapta borularla değiştiriyor. Marmaris’te toplam 10 bin metre içme suyu hattı yenilenecek. Yenileme çalışmaları Armutalan, Yunus Nadi Caddesi ve Hatipirimi Mahallesi İnönü Caddesi’nde başladı. Armutalan, Yunus Nadi Caddesi’nde 600 metre, Hatipirimi Mahallesi İnönü Caddesinde bin 200 metre içme suyu hatları yenilenecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada “İçme suyu hatları, kanalizasyon, yağmur drenasyon hatlarının yenilenmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İl genlinde birçok bölgede çalışmalarımız devam ediyor. Yeşil Marmaris’imizde toplamda 10 bin metre içme suyu hattını yenileme çalışmasına başladık. Vatandaşlarımızın içme suyu ihtiyacını kesintisiz ve sürekli olarak sürdürmek en büyük amacımız” denildi.