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Marmaris’i festival heyecanı sardı

Hazırlıklarına iki yıl önce başlanmasına rağmen önce pandemi ve sonrasında Marmaris’i derinden sarsan yangın ve sel felaketleri nedeniyle ertelenmek zorunda kalınan Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali için ilk adım atıldı. Marmaris’i kültür sanatla buluşturacak olan ‘küllerinden doğmak’ temalı festivalin ilk basın toplantısı gerçekleştirildi.

MUĞLA 01.04.2022, 17:05
Marmaris’i festival heyecanı sardı

Hazırlıklarına iki yıl önce başlanmasına rağmen önce pandemi ve sonrasında Marmaris’i derinden sarsan yangın ve sel felaketleri nedeniyle ertelenmek zorunda kalınan Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali için ilk adım atıldı. Marmaris’i kültür sanatla buluşturacak olan ‘küllerinden doğmak’ temalı festivalin ilk basın toplantısı gerçekleştirildi.

Marmaris Belediyesi ve Marmaris Kültür Sanat Derneği (MAKSAD) tarafından organize edilen Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali 2022’nin lansmanı gerçekleştirildi. 10-28 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalin ilk basın toplantısına Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Cumhur Çoban, Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Özgür Akdağ, MAKSAD Başkanı Gülahmedov, Setur Netsel Marmaris Marina Müdürü Erkan Özatağ, özel bir bankanın Marmaris Şube Müdürü Emin Deniz, Nevin Koparal Öktem, TÜRSAB Marmaris Şube Başkanı Suat Esin katıldı.

Hazırlıklarına iki yıl önce başlanmasına rağmen önce pandemi ve sonrasında da Marmaris’i derinden sarsan yangın ve sel felaketleri nedeniyle ertelenmek zorunda kalınan festivalin basın açıklamasını MAKSAD Üyesi Ayşegül Uygun okudu.

Her yıl farklı bir antik kentin öne çıkarılacağının belirtildiği açıklamada “İki sene içinde Marmaris’in yaşadıklarıyla örtüşen, ama aynı zamanda gelecek için umuda işaret eden bir tema olarak, anka kuşunun hikayesinden esinlenerek bu sene festivalimiz için “küllerinden doğmak” temasını seçtik. Ve yine bu temayla uyumlu olarak, mitolojide Anka kuşuyla aynı adı taşıyan Bozburun Yarımadamızdaki tarihi Phoenix yerleşimi de bu yılın antik kenti olacak. Festivale katılacak sanatçıların eserlerinin, yapılacak olan atölye çalışmalarının, söyleşiler ve diğer etkinliklerin “Küllerinden Doğmak” temasından izler taşımasını planladık. Ayrıntılı programını önümüzdeki günlerde duyuracağımız, farklı mekânlara yayılmış konser, resim ve heykel sergisi, söyleşilerle Marmarislilerin ve Marmaris’i ziyaret edenlerin sanat ve kültürle dolu günler geçirmelerini sağlarken, tanınmış sanatçıları Marmarisli sanatseverlerle buluşturmayı ve yerel değerlerimizi de uluslararası düzeyde tanıtmayı amaçlıyoruz” denildi.

Ardından sponsor firma temsilcileri birer konuşma yaptı. Marmaris’in bu tarz etkinlikleri özlediğini söyleyerek sözlerine başlayan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Hazırlıklarına iki yıl önce başlamıştık. Ama 2 yıldan beri Marmaris olarak yaşadıklarımız ortada. Oldukça zor günleri geride bıraktık. Ben inanıyorum ki birbirimize karşı güven duygusu ile hareket edildiğinde dayanışma gücünü ortaya sergilediğimizde aşılmayacak hiçbir sorun yoktur. Bu tarz etkinlikler kalıcı olarak Marmaris’te yerleşecek, hatta daha iyileri yapılacak; inancımız bu yönde. Bizim de irademiz, düşüncemiz, duruşumuz net bir şekilde ortada. Her zaman destekleyeceğiz” dedi. Oktay, “Güzel günler artık geliyor, o karamsar günler geride kaldı. İnanıyorum Marmaris’in önü oldukça açık” diyerek sözlerini bitirdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Cumhur Çoban da büyükşehir belediyesi olarak Marmaris’te yapılacak tüm etkinliklere destek olacaklarını ifade etti.

Festival çerçevesinde Münif Akalın yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası ile açılış konseri gerçekleştirilecek ayrıca usta piyanist ve besteci İlyas Mirzayev’in düzenlediği “Muğla Türküleri Senfonisi” Festival Orkestrası tarafından seslendirilecek. Ünlü caz sanatçısı Kerem Görsev’in triosu ve Festival Orkestrası ile birlikte cazseverlere unutulmaz bir gece yaşatılacağı festivalde Boğaziçi Gençlik Korosu da bir konser verecek. Görsel sanatlar alanında da Hayati Misman’ın metal işleri, yağlı boya yapıtları ve gravürlerinden oluşan bir sergi ile Ali Herischi’nin atölyesi festivale ayrı bir tat katacak. Duayen şef Gürer Aykal yönetiminde Deutsche Oper Berlin Oda Orkestrası ise festivalin öne çıkan etkinliği olacak. Bu seneki festivalin önemli bir ayağı da, “Cahit Koparal Uluslararası Flüt Yarışması” olacak.

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