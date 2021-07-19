Marmaris’e gelmeden tepeden baktılar

Türkiye’nin en gözde turistik kentlerinden olan Muğla’nın Marmaris ilçesi her bayram öncesi olduğu gibi bu bayramda tatilci akınına uğrarken, vatandaşlar ilçeye giriş öncesi seyir tepesinde fotoğraf molası verdi.

9 günlük kurban bayramında deniz, doğa ve güneşin tadını Marmaris’te çıkarmak isteyen tatilciler şehre girmeden önce tüm ilçe merkezini ve masmavi denizi görmek için kuşbakışı seyir tepesinde fotoğraf molası verdi. Milli Parklar Müdürlüğü’ne bağlı olan tepede ahşaptan yapılmış olan seyir noktası özellikle tatilcilerin uğrak yeri oldu. Hollanda’dan Türkiye’ye tatil için gelen Kayserili Gökmen Yıldırım, "Ailem ile tatil turuna çıktık arabamız ile kıyı şehirlerini geziyoruz. Buralar çok güzel havası, sıcaklığı, yolları ve doğası. Her gün bir yerde kalıyoruz burada da bir gece kalıp sonra başka yerlere geçeceğiz" dedi. İstanbul’dan gelen Eren Yüksel ise, "Ben Marmaris’e daha önce geldim. Ailecek tatile çıktık, ablamlar diğer arabada. Annem ve babam ilk defa geldikleri için onları ben buraları gezdireyim istedim" ifadelerini kullanarak ailesi ile bol bol hatıra fotoğrafı fotoğrafları ile anı ölümsüzleştirdi.