Marmaris’e bir teşekkür de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ve UNICEF iş birliğinde 15 Ekim 2021 tarihinde Ankara Ticaret Odası Kongre ve Fuar Merkezinde düzenlenen "Sosyal Yardımlarda Çocuk Refahı" Konferansında Marmaris Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdiresi Evrim Koçlar Çağlayan’a teşekkür plaketi sunuldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı konuşmada, tüm dünyayı etkisi altına alan Pandemi döneminde mesai kavramı olmadan neredeyse 7 gün 24 saat çalışan, afet durumlarında en üst seviyede özveri göstererek vatandaşların yanında olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına teşekkür ederek Türkiye’nin 10 farklı ilinden gelen Vakıf müdürlerine plaket takdim etti.

Ankara Ticaret Odası Kongre ve Fuar Merkezinde düzenlenen ve UNICEF Türkiye temsilcisi Regina De Dominics ‘inde katılımcı olarak iştirak ettiği "Sosyal Yardımlarda Çocuk Refahı" konulu konferansa davet edilen Marmaris Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdiresi Evrim Koçlar Çağlayan teşekkür plaketini Bakan Derya Yanık’tan teslim aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tüm dünyaya örnek olan bir çalışma modeli olduğunu belirttiği vakıf çalışmalarının önemi belirterek, plaket verdiği müdürleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.