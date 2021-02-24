Marmaris Zübeyde Hanım Parkı yenilendi

Muğla’nın Marmaris ilçesi Beldibi Mahallesi’nde yer alan Zübeyde Hanım Parkı baştan aşağı yenilendi. Bölge yaşayanlarının ihtiyaçlarına göre yeniden projelendirilen park yaklaşık 3 aylık çalışmanın ardından hizmete açıldı.

2 bin 600 metrekarelik Zübeyde Hanım Parkı, Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yenilendi. Yeni baştan projelendirilen parkta ilk olarak alanının kullanımını kısıtlayan kayalık tepe kaldırılarak daha fonksiyonel bir alana dönüştürüldü. Alt yapısı yenilenen parkta 150 metrelik yürüyüş parkuru oluşturulduktan sonra 6 adet de açık hava spor aleti yerleştirildi.

“Önce güvenlik”

Parkta çocukların güvenle oynayabilmesi için bir dizi çalışma yapıldı. Parkın sınırlarına çocuk güvenliği için duvar örülürken, parkın dış kısmına da kaldırım yapıldı. Oyun alanının zemini kauçuk kaplanırken, çocukların keyifle zaman geçirebileceği yeni vizyonlu oyuncaklar konumlandırıldı. Öte yandan yetersiz olan park aydınlatması da artırıldı.

“Yeşil doku arttırıldı”

Parkın yeşil dokusu da çalışmalar kapsamında attırıldı. Yüzlerce bitki ve yeni ağaç toprakla buluşturuldu. Zaman ve su tasarrufu sağlanması amacıyla otomatik sulama sistemi altyapısı hazırlandı. Parka aileler için bir büfe ve bir adet de engelsiz tuvalet yapıldı.