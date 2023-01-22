Marmaris yelkenli yat yarışları kış trofesinin ilk ayağı tamamlandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) Kış Trofesinin ilk ayağı tamamlandı.

6 ayaktan oluşan trofenin ilk ayağı Cumartesi koy içinde iki yarış ile bugün de coğrafi rotanın izlendiği körfez dışında yapılan tek yarış ile son buldu. Yarışa içlerinde Türkiye, Hollanda ve Rusya’nın olduğu üç farklı ülkenin bayrakları ile katılan 330 yarışmacı kıyasıya mücadele etti.

MIYC tarafından düzenlenen kış trofesinin ikinci ayağı 11 Şubat ve 12 Şubat’ta yapılacağı bildirildi. Trofenin ikinci ayağında ilk ayakta dereceye giren yatlara ödülleri verilecek.