Marmaris, yazdan kalma günleri yaşıyor

Muğla’nın Marmaris ilçesi yazdan kalma günleri yaşıyor. Sıcak havayı gören yabancı turistler plajları doldurdu.

Marmaris’te öğle saatlerinde 41 dereceyi bulan sıcaklık, Ekim ayında plajların dolmasını sağladı. 11 kilometrelik sahil bandında özel ve halk plajları yaz günlerini aratmadı. İlçeyi mesken tutan İngiliz turistler sıcak havanın keyfini sürerken, Marmaris’te deniz kum ve güneşin tadını çıkarıyor.

Sıcak havaların tadını çıkaranların deniz keyfi kabusa dönüşmesin diye plajlarda görev yapan cankurtaranlardan olan Şavaş Bahattin ise‘’ Üniversite öğrencisiyim üç yıldır yaz tatillerinde buraya geliyorum can kurtaranlık yapıyorum. Bu sene 2 turisti boğulmaktan kurtardım, geçtiğimiz yıllarda daha çok vaka olurdu. Pandemiye rağmen bence turizm yine de iyi, plajlar dolu" diye konuştu.

Hava sıcaklıklarının birkaç gün daha yüksek seyredeceği tahmin ediliyor.