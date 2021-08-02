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Marmaris yangını Domuz Koyu’na sıçradı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarında etkisi ile yayılırken, yangın Domuz Koyu’na sıçradı.

MUĞLA 02.08.2021, 15:45
Marmaris yangını Domuz Koyu’na sıçradı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarında etkisi ile yayılırken, yangın Domuz Koyu’na sıçradı.

Marmaris’te 29 Temmuz Perşembe günü öğle saatlerinde çıkan yangın aradan geçen 5 güne rağmen halen kontrol altına alınamadı. Büyük bir alanda tahribata yol açan yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları sürerken, alevler Çiftlik Domuz Koyu’na sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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