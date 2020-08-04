Marmaris yabancı misafirlerini beklemeye başladı
BAYRAM BİTTİ PLAJLAR YABANCI MİSAFİRLERİNİ BEKLEMEYE BAŞLADI
Muğla’nın Marmaris ilçesinde bayram sonrası tatilcilerin ilçeden ayrılmasının ardından ilçede yoğunluk normale dönerken, esnaf ve işletme sahipleri yabancı turistleri beklemeye başladı.
Pandemi süreci sonrası normalleşme aşamasında Kurban Bayramı tatilini Marmaris’te geçiren yerli turistlerin bir kısmı memleketlerine dönünce ilçedeki hareketlilik azaldı. Özellikle halk plajında bayram sürecinde olan yoğunluk gözle görülür şekilde hafifledi. Zabıta ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motorize ekipler vatandaşları maske, hijyen, sosyal mesafe ve özellikle çöp atmama konusunda sık sık uyarılarına devam ettiği görüldü.
İlçedeki esnaf ve işletme sahipleri bayram sonrası oluşan durgunluğun, Avrupa ve İskandinav ülkelerinin kapılarını açması ile birlikte gelecek olan yabancı turistlerle birlikte yeniden hareketleneceği günleri bekliyor. Önümüzdeki günlerde ilçeye giriş yapması beklenen yabancı turistlerin, turizm sezonunu hareketlendirmesi bekleniyor.
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