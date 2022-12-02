Marmaris ve Ortaca kırsalında 127 göçmen yakalandı

Muğla’dan deniz yolu ile yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapmak için hazırlanan toplam 127 düzensiz göçmen Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipler tarafından yakalandı.

Muğla’da göçmen kaçakçılığı olaylarının engellenmesi ve düzensiz göç hareketlerinin kontrol altına alınması amacıyla, Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Ortaca İlçesi Mergenli Mahallesi ve Marmaris İlçesi Hisarönü Mahallesinde düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisi alındı. Jandarma ekipleri belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyon sonucu; Ortaca İlçesinde 103, Marmaris İlçesinde 24 olmak üzere toplam 127 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Yakalanan 2 organizatör ile ile ilgili adli ve idari işlemlere başlatıldı.

Meydana gelen olaylarda yakalanan düzensiz göçmenler arasında bulunan ve olumsuz hava ile arazi şartlarından etkilenen kadın, çocuklara ekiplerimiz tarafından gerekli insani yardım sağlanmıştır.