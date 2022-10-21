Marmaris ve Datça’da 82 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ve Datça ilçelerinde üç ayrı düzensiz göçmen olayında 82 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesinin ardından bölgeye kurtarma botu sevk edildi. Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 20 düzensiz göçmen ve ülkeyi yasadışı yollardan terk etmeye çalışan bir şahıs yakalandı.

Datça imcesi açıklarında ise iki ayrı kurtarma olayında 62 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sabah saatlerinde ve lastik botlar ile Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen toplam 62 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik kipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris ve Datça ilçesinde üç ayrı geri itme olayında kurtarılan 82 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ula geni gönderme merkezine teslim edildi.