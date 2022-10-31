Marmaris ve Datça 58 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Datça ve Marmaris ilçelerinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 58 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde tespit edilen düzensiz göçmenlerin kurtarılması için bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesinde iki ayrı düzensiz göçmen kurtarma operasyonunda ise 31 düzensiz gözmen kurtarıldı. Lastik botlar içinde Türk karasularına geri itilen iki ayrı geri itmede toplam 31 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler.