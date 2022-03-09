Marmaris Uzunyalı’yı zakkumlar süsleyecek

Marmaris Belediyesi tarafından Uzunyalı’da gerçekleştirilen palmiye dikim çalışmasından sonra şimdi de bölgeyi zakkumlarla süslüyor. Çalışmalar kapsamında 10 bin adet zakkum toprakla buluşacak.

Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Uzunyalı sahilini zakkumlarla bezeyecek. 12 ay yeşilliğini koruması, sıcaklardan etkilenmemesi, iki üç ay boyunca pembe beyaz çiçek açması ve çok su istememesi nedeniyle tercih edilen zakkumlar yeşil dokuyu arttıracak. İsmet Kamil Öner Caddesi bitiminden başlayan çalışma, Turban’a kadar devam edecek.

Ağaç ve bitki dikim çalışmalarının devam edeceğini kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Bir yandan üst yapı çalışmalarımıza devam ederken bir yandan kent estetiğine ve yerleşim alanlarına değer katacak, peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarını da sürdürmekteyiz. Yeşil Marmaris hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.