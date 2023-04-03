Marmaris Turgut Mahallesi sakinleri iftarda buluştu

Marmaris Belediyesi’nin kırsal mahallelerde iftar sofraları kuran Marmaris Belediyesi, Turgut Mahallesi sakinlerini iftarda buluşturdu.

Marmaris Belediyesi’nin kırsal mahallelerde kurduğu iftar sofraları bölge sakinlerini bir araya getiriyor. Çamlı ve Çetibeli’nden sonra üçüncü iftar Turgut’ta yapıldı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı, Belediye meclis üyeleri, Mahalle Muhtarı Ümit Kaya ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

İftar saatine yaklaşırken belediye görevlileri tarafından tek tek yemekleri masalara dağıtılan vatandaşlar hep birlikte dualar ederek oruç açtı. Ramazan’ın dayanışma, yardımlaşma, birlik ve beraberlik ayı olduğunu söyleyen Oktay, “Bu mübarek ayda vatandaşlarımızla aynı sofrada bir arada olmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. İftarların yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Oktay, “Ramazan birlikte olunca güzel. Her ne kadar yaşadığımız deprem afeti nedeniyle buruk bir Ramazan da geçirsek komşularımızla birlikte kendimizi daha güçlü ve daha iyi hissediyoruz” diye konuştu.