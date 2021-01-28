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Marmaris Ticaret Odası’ndan tablet desteği

Muğla’nın Marmaris ilçesinde eğitim gören ve tableti olmadığı için zorluk çeken ihtiyaç sahibi öğrencilere bir destek de Marmaris Ticaret Odası’ndan (MTO) geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve MTO iş birliğinde temin edilen 81 adet klavyeli tablet, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edildi.

MUĞLA 28.01.2021, 14:05
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Marmaris Ticaret Odası’ndan tablet desteği

Muğla’nın Marmaris ilçesinde eğitim gören ve tableti olmadığı için zorluk çeken ihtiyaç sahibi öğrencilere bir destek de Marmaris Ticaret Odası’ndan (MTO) geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve MTO iş birliğinde temin edilen 81 adet klavyeli tablet, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Sene başında Marmaris Ticaret Odası girişimleriyle TOBB tarafından yapılan çalışmalar neticesinde hayata geçirilen “TOBB Küçük Parmaklar” projesi çerçevesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtılmasına karar verildi. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy’un da katılımıyla Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ve MTO Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan arasında imzalanan protokolle 81 adet klavyeli tablet ihtiyaç sahibi öğrencilere hediye edilmek üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi. MTO Meclis Başkanı Nurgül Candan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Erden, Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Tekin ve Milli Eğitim Müdürlüğü şube yetkililerinin de yer aldığı teslim töreniyle ilgili olarak Başkan Ayhan "TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ve bizlerin en çok önem verdiği konuların başında eğitim geliyor. Her eğitim öğretim yılı öncesinde 600 civarında öğrenciye kırtasiye malzemesi yardımı yapıyorduk. Ancak pandemi bu sene pek çok şeyi değiştirdi. Çocuklarımız uzun bir süredir uzaktan eğitim almak durumundalar. Hazırlıksız yakalanılan bu süreç nedeniyle bazı öğrencilerimizin gerekli eğitime ulaşamadıklarına şahit olduk. Bizler de imkanlarımız dahilinde, TOBB’un da desteğiyle bütçesi TOBB ve Odamız tarafından karşılanan 81 adet klavyeli tablet temin ettik. Sayın Kaymakamımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün de desteğiyle ihtiyaç sahibi öğrencilere en kısa sürede tabletleri ulaştıracağız. Milli Eğitim Bakanlığımızın hayata geçirdiği EBA Uzaktan Eğitim Programı ile ilçemizdeki hiçbir çocuğun eğitimden mahrum kalmaması için MTO olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Vermiş olduğu destekten dolayı TOBB Başkanınız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve tüm üyelerimize öğrencilerimiz adına teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Eğitime desteğimiz tam"

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, tabletleri teslim alırken yaptığı açıklamada şu konulara değindi; “Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de virüs gerek sağlık gerekse sosyal ekonomik hayatta büyük kayıp oluşturdu ve oluşturmaya da devam ediyor. Bilindiği gibi ülkemizde de Sağlık Bakanlığı ve bilim insanları pandemiye karşı başarılı bir mücadele vermekte. Elbette ki pandemiden en çok etkilenen kişilerin başında gençlerimiz ve öğrenciler gelmektedir. Pandemi sebebiyle alınan tedbirler çerçevesinde okullar tatil edilmiş, çocuklarımız okula gidememiştir. Ancak tüm dünyaya örnek olacak şekilde geliştirdiğimiz online eğitim modelleriyle çocukların eğitimleri konusunda gereğini sağlamaya çalıştık. Bu konuda gerek eğitim alanında gerekse bilgisayar donanım ve yazılımındaki çalışmalar başarıda büyük rol oynamıştır. Bunun için internet alt yapısı ve internet ulaşımı olmayan çocuklar için okullarımızda “EBA Destek” merkezleri tesis ettik ve bilgisayarı olmayan çocuklarımıza da devlet, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile iş birliğinde temin ettik. Bu çerçevede TOBB ile MTO tarafından bu kampanyaya yapılan 81 tablet ile sağladıkları katkı büyük önem taşımaktadır. Bu bağış 81 bilgisayar temin edilmesinin yanında aynı zamanda toplumsal birliğin ve dayanışmanın iyi bir örnek olması açısından önemlidir. Bu vesileyle TOBB Başkanımıza, MTO Başkanı Mutlu Ayhan’a, Yönetim Kurulu’na ve tüm MTO üyelerine milli eğitim camiamız adına sonsuz teşekkür ederim”.

81 yüreğe daha su serpiyoruz"

Tabletleri teslim alan Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan “Kovid-19 salgınına bağlı olarak, uzaktan erişim yoluyla eğitime devam ettiğimiz bu sürecin başından beri, öncelikle Bakanlığımız, Sivil Toplum Kuruluşlarımız ve Hayırseverlerimiz tarafından, tablet ihtiyacı olan çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayarak milletçe birlik ve beraberliğin, dayanışmanın en güzel örneğini, bir kez daha göstermiş olduk. Öğrencilerimiz adına büyük heyecan duyuyorum. Bugün 81 evimizde, 81 yüreğin heyecanına, mutluluğuna vesile olan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine, Marmaris Ticaret Odasına öğrencilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Marmaris Ticaret Odası tarafından teslim edilen tabletler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce daha önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilere verilecek.
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