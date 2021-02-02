banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Kandil'de 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kandil'de 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul Valiliği'nden yeni Boğaziçi Üniversitesi açıklaması
İstanbul Valiliği'nden yeni Boğaziçi Üniversitesi açıklaması
87 ilaç daha geri ödeme listesinde
87 ilaç daha geri ödeme listesinde
Dolar ve altında düşüş sürüyor
Dolar ve altında düşüş sürüyor

Marmaris Ticaret Odası online eğitim verecek

Korona virüs pandemisi sebebiyle yaklaşık 1 yıldır ara verilen yüz yüze eğitimlerin yerini online eğitimlerin almasıyla birlikte Marmaris Ticaret Odası (MTIO), 2021 yılı eğitim takvimini oluşturarak nitelikli turizm çalışanları yetiştirmek ve meslek yeterlilikleri adına Şubat ayında başlayacak eğitimlerle yaklaşan turizm sezonuna hazırlık yapılması için kolları sıvadı.

MUĞLA 02.02.2021, 13:47
2
Marmaris Ticaret Odası online eğitim verecek

Korona virüs pandemisi sebebiyle yaklaşık 1 yıldır ara verilen yüz yüze eğitimlerin yerini online eğitimlerin almasıyla birlikte Marmaris Ticaret Odası (MTIO), 2021 yılı eğitim takvimini oluşturarak nitelikli turizm çalışanları yetiştirmek ve meslek yeterlilikleri adına Şubat ayında başlayacak eğitimlerle yaklaşan turizm sezonuna hazırlık yapılması için kolları sıvadı.

Geçtiğimiz yıl ilk vakanın görülmesiyle birlikte pek çok sektörü sekteye uğratan pandemi, yüz yüze eğitime de uzun bir ara verilmesine sebep oldu. 2020 yılında online eğitimleri programına alan MTO, bu yıl için hem eğitim sayısını hem de çeşitliliğini artıracak yeni programlar hazırladı. Üyelerinden gelen talepler doğrultusunda hazırlanan eğitim takviminde bu ay 4 tane eğitim yer alıyor. Sorumlu Emlak Danışmanlığı Eğitimi, İşletmeler için Sosyal Medya Yönetimi Eğitimi, Covid-19 Zorunlu Hijyen Eğitimi, LPG Dolum ve Boşaltım Personeli Eğitimi bu ayki takvimde yer alıyor. Eğitimlere kayıt yaptırmak için telefonun yanı sıra web sitesinden de başvuru yapılabiliyor.

2018 yılında emlak danışmanlık firmaları yetkili ve çalışanlarına mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu hale gelmesi ile emlakçılık sektörü güvence altına alındı. Son 2 yıldır MTO tarafından 4 defa düzenlenen Sorumlu Emlak Danışmanlığı Eğitimi, 1-5 Şubat tarihleri arasında beşinci kez yapılıyor. Marmaris’te faaliyet gösteren tüm emlak firmalarının ve personelinin alması gereken bu sertifika için MTO’ya kayıt yaptırılması yeterli olacak.

Sosyal medya daha bilinçli kullanılacak"

Sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle pek çok kişinin internet alışverişine yönelmesiyle birlikte işletmelerin sosyal medya kullanımında büyük artış yaşanıyor. MTO, üye işletmeleri için sosyal medya kullanımını daha aktif hale getirerek ve püf noktalarının öğretileceği bir eğitim programı hazırladı. Sosyal medyanın gücünün yadsınmaması gerektiğini söyleyen Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, işletmelerin birçoğunun internet üzerinden satışa ağırlık verdiğini, online yemek siparişlerinde de sosyal medyanın öne çıktığını ifade etti. Başkan Ayhan; “Pandemi süreci bazı alışkanlıklarımızı değiştirmemize sebep oldu. İnsanlar artık market alışverişini bile online yapıyor. Yerel işletmelerimizin zincir mağazalar ile rekabet edebilmesinde sosyal medya onların avantaj kazanmasına yardımcı olacak. Turizm sektörü dijitale evirilmeye çok müsait. Ancak Marmaris’te faaliyet gösteren yerel işletmelerin kurumsal firmalar ile girdiği bu yarışta öne geçebilmesi için daha bilinçli tanıtım yapmaya ihtiyacı var. 10 Şubat tarihinde gerçekleştireceğimiz eğitime bu anlamda çok önem veriyoruz. Sosyal medyanın püf noktalarını öğrenmek özellikle yerel işletmelerimizin çok işine yarayacak” şeklinde konuştu.

"Kovid’e karşı hijyen eğitimi"

Geçtiğimiz Haziran ayından itibaren ücretsiz eğitimler vermeye başlayan MTO, 11 Şubat tarihinde yedinci kez Kovid-19 öncesi ve sonrasında zorunlu hijyen tedbirleri eğitimi veriyor. Bugüne kadar 4 binden fazla kişinin katıldığı online eğitim sonunda katılımcılara sertifika verildi. Konaklama ve yeme-içme sektöründe alınması zorunlu olan bu sertifika ile pek çok iş veren ve istihdam ettiği personeli bu eğitimden ücretsiz yararlanabiliyor.

"Can güvenliği öncelikli"

Çok Tehlikeli İşler’ sınıfında yer alan LPG dolum ve boşaltım personelinin iş ve can güvenliğini koruyabilmesi için gerekli ve önemli teknik detayların anlatıldığı LPG Dolum ve Boşaltım Personeli Eğitimi ise 16 Şubat tarihinde yapılacak. 2019 yılında ilki yapılan eğitimin ardından üye işletmelerden gelen talepler doğrultusunda yeniden programa alınan bu eğitimle, istihdam edilen personelin zorunlu tutulan sertifikayı alması için gerekli eğitim verilecek.

Sertifika almak ve kurslara katılmak isteyenler Marmaris Ticaret Odası’nın 0 252 417 04 69- 117 telefon numarasından ulaşarak bilgi alabilecek.
Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 21 45
2. Beşiktaş 21 44
3. Galatasaray 21 42
4. Alanyaspor 21 37
5. Trabzonspor 21 36
6. Gaziantep FK 21 35
7. Hatayspor 21 35
8. Karagümrük 21 31
9. Antalyaspor 21 29
10. Malatyaspor 21 28
11. Göztepe 21 25
12. Kasımpaşa 21 25
13. Rizespor 21 25
14. Sivasspor 21 24
15. Başakşehir 21 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 21 22
18. Erzurumspor 21 20
19. Gençlerbirliği 21 19
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 21 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 19 40
3. Samsunspor 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 19 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 20 44
2. M. United 21 41
3. Liverpool 21 40
4. Leicester City 21 39
5. West Ham 21 35
6. Tottenham 20 33
7. Chelsea 21 33
8. Everton 19 33
9. Aston Villa 19 32
10. Arsenal 21 31
11. Southampton 20 29
12. Leeds United 20 29
13. Crystal Palace 21 26
14. Wolverhampton 21 23
15. Newcastle 21 22
16. Burnley 20 22
17. Brighton 21 21
18. Fulham 20 14
19. West Bromwich 21 12
20. Sheffield United 21 8
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 21 29
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 21 19
18. Deportivo Alaves 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16