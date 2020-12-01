Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan’dan ’Turizm sektörüne destek’ çağrısı

Marmaris Ticaret Odası (MTO) Başkanı Mutlu Ayhan, dijital ortamda üyeleri ile bir araya geldi. Marmaris’te faaliyet gösteren işletmelerin sorunları, çözüm önerileri ve devletten beklentilerinin ele alındığı toplantı sonrası açıklama yapan MTO Başkanı Mutlu Ayhan, turizm sektörü ve buna işletmelerin ayakta kalabilmeleri için acil destek verilmesi gerektiğini belirtti.

Mart ayından bu yana ekonomiye ve ticari hayata büyük darbe vuran salgının etkilerini azaltabilmek için pek çok tedbir açıklandığını ancak yaz sezonunu çok düşük gelirle kapatan turizm işletmelerinin büyük bir krizle karşı karşıya olduğunu belirten MTO Başkanı Ayhan, "Kredi erteleme, düşük faizli kredi seçenekleri ve devlet destekleri gibi tedbir paketlerinin neredeyse durma noktasına gelen Marmaris ekonomisi için çözüm olması bekleniyordu. Soğuk havaların gelmesi ve tekrar yükselişe geçen vaka sayılarıyla beraber pandemiyi önleyebilmek amacıyla yayınlanan genelgeler ışığında, başta faaliyet durdurma ile saat ve servis kısıtlamaları olmak üzere bir dizi tedbir yeniden hayata geçirildi. Bu da turizm sezonunun İngiltere’nin açıkladığı karantina kararı ile beklenenden erken sonlanması sonucunda yaz sezonunu çok düşük bir gelirle kapatan işletmeleri büyük bir krizle karşı karşıya bıraktı" dedi.

"En zor kış sezonunu yaşayacağız"

Salgının başından bu yana hükümet yetkilileri ile iletişim halinde olduğunu ifade eden MTO Başkanı Mutlu Ayhan, bugüne kadar ilçemiz işletmelerinin yaşadığı ekonomik sıkıntıları pek çok kez dile getirdiklerini söyledi. Geçtiğimiz hafta MTO üye işletmeleri ile görüştüğünü belirten Ayhan, yeni dönemde yaşanan sorunları ve talepleri araştırdığını ve Muğla ili Milletvekillerine birer yazı göndererek yeni bir çalışma başlatıldığını duyurdu.

Başkan Ayhan, “Tarihinin en zor kışını yaşamaya hazırlanan ilçemiz dört gözle devletimizin vereceği ekonomik desteği bekliyor. Üyelerimizin odamıza yoğun bir şekilde iletmiş olduğu taleplerin başında; Mevcut kredi ödemelerinin faizsiz olarak Mayıs ayına ötelenmesi, Mayıs ayına kadar tahakkuk edecek vergi, SGK ve Bağ-kur ödemelerinin 6 ay ertelenmesi ve kapalı olan işletmelerin muaf tutulması, 7256 sayılı yasa ile yürürlüğe giren yapılandırmalardan doğacak nakit ödeme ve taksitlerin Mayıs ayı itibariyle tahsil edilmesi, Kısa Çalışma Ödeneği’nin yeni başvuru yapılabilir olarak revize edilmesi, düşük faizli ve 12 ay ödemesiz olmak üzere yeni bir kredi destek paketi hazırlanması, genelge ile kapatılan ve yaklaşık 9 aydır kapalı olan bar, pub, disko gibi işletmeler ile geçtiğimiz hafta kapatılan ve çalışma süreleri kısıtlanan işyerleri için kira desteği geliyor. Yine kış mevsimine giriyor olmamızı göz önünde bulundursak işyeri ve haneleri ısıtmada tek enerji kaynağımız olan elektrik ve temel yaşam ihtiyacımız olan su faturalarında Nisan ayına kadar vergilerin kaldırılması zorlu geçecek olan kış dönemi boyunca ayakta kalmamızı sağlayacak” dedi.

Önlem alamazsak yaz sezonuna yetişemeyiz

Turizm sezonunun beklenenden erken kapanmış olması sebebiyle zor durumda kalan turizmciler yardım beklediğini sektörün Mayıs ayına kadar faaliyetlerine devam edebilmesi ve işletmelerin 2021 turizm sezonuna hazırlanabilmesi için acil desteğe ihtiyaçları bulunduğunu ifade eden MTO Başkanı Mutlu Ayhan; “Aşı konusunda yaşanan olumlu gelişmeler neticesinde bahar ayları itibariyle bu kara günleri atlatacağımıza inanıyoruz. Ancak açıklanan tedbirlerin başta faaliyet durdurma ile saat ve servis kısıtlamaları olmak üzere alınması üyelerimizde ciddi bir endişe ve panik yaşanmasına neden oldu. Devletimiz tarafından ekonomik tedbir paketlerinin de ivedi bir şekilde uygulamaya konulması tüm üyelerimizin ortak beklentisi. Bu zorlu süreçte ayakta durmamızı sağlayacak ekonomik destekler sayesinde ülkemiz ekonomisinin en önemli gelir kaynağı olan ve getirisinin neredeyse tamamı ülkemize kalan turizm sektörünün pandemi sonrası büyüyerek devam edebilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.