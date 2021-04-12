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Marmaris Sümbül deresi temizleniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri il genelinde başlattıkları dere temizleme çalışmalarına Marmaris Turunç Mahallesi’nde devam ediyor. Turunç Sümbül Deresi’nde yapılan temizlik çalışmalarında bugüne kadar yaklaşık 700 ton atık çıkarıldı.

MUĞLA 12.04.2021, 14:34
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Marmaris Sümbül deresi temizleniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri il genelinde başlattıkları dere temizleme çalışmalarına Marmaris Turunç Mahallesi’nde devam ediyor. Turunç Sümbül Deresi’nde yapılan temizlik çalışmalarında bugüne kadar yaklaşık 700 ton atık çıkarıldı.

MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri il genelinde her yıl olduğu gibi bahar aylarının gelmesiyle 13 ilçede taşkınlara sebebiyet vermemesi için dere temizliklerini sürdürüyor. Marmaris ilçesi Turunç Mahallesi’nde çalışmalara devam eden ekipler mahallede çalışmalarını hafta içinde de sürdürecek. Turunç Mahallesi Sümbül Deresi’nin azmak kısmında çalışmalarını sürdüren ekipler bugüne kadar yaklaşık 700 ton atık çıkardı. Hafta içinde de devam edecek olan çalışmalarda yaklaşık 700 ton daha atığın çıkarılması bekleniyor. Turunç Mahallesi’ndeki çalışmaların tamamlanmasından sonra Marmaris’te iki derede daha temizlik çalışması yapılacak.

Marmaris’te 2020 yılında 13 bin 650 metre dere temizliği çalışması yapan ekipler, il genelinde 244 bin 37 metre çalışma gerçekleştirdi.
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