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Marmaris Selimiye’de plaj voleybolu heyecanı başlıyor

Marmaris turizminin son yıllardaki parlayan yıldızı Selimiye önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. 30 Eylül’de başlayan plaj voleybolu turnuvasında Selimiye sahili birbirinden heyecanlı maçlara sahne oluyor.

MUĞLA 01.10.2021, 15:15
Marmaris Selimiye’de plaj voleybolu heyecanı başlıyor

Marmaris turizminin son yıllardaki parlayan yıldızı Selimiye önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. 30 Eylül’de başlayan plaj voleybolu turnuvasında Selimiye sahili birbirinden heyecanlı maçlara sahne oluyor.

Denizi ve sakinliğiyle yerli pazarın Marmaris’teki gözdelerinden biri olan Selimiye turizm sezonunu voleybol turnuvasıyla sürdürüyor. Marmaris Belediyesi ve Marmaris Belediyespor’un birlikte düzenlediği plaj voleybolu turnuvası birbirinden heyecanlı maçlara sahne oluyor.

Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen Sığ Liman Plajında düzenlenen turnuvanın açılışına Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay adına Başkanvekili ve Marmaris Belediye Gençlikspor Başkanı Hasan Yaylalı ve Turnuva Sorumlusu Akın Gürses katıldı.

Burada yaptığı konuşmada tüm sporculara Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın selamlarını ileten Yaylalı, Marmaris’in bir spor kenti olması için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini söyledi. 20 yaş üzeri kişilerden oluşan 16 takımın 4 grupta mücadele ettiği turnuvanın final karşılaşması cumartesi günü yapılacak.

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