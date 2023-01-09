Marmaris Orman İşletme Müdürü Şahin göreve başladı

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü görevine atanan Gökhan Şahin yeni görevine başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nde Marmaris Orman İşletme Müdürü olarak atanan Gökhan Şahin yeni görevine başladı. Bölge Müdürü Yasin Yaprak Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi. Fethiye Orman İşletme Müdürü Hakan Duman ve Marmaris Orman İşletme Müdür Yardımcısı Volkan Yıldız, Gökhan Şahin’e yeni görevinde başarılar diledi.