Marmaris Limanı yenileniyor

Muğla’nın önemli turizm merkezlerinden birisi olan Marmaris’te Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan yat limanı yenileme çalışmaları devam ediyor.

Limana 33 milyon TL’lik yatırım

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris yat limanında alt yapı ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Limanda 33 Milyon 656 Bin TL yatırımla zemin kaplama ile içme suyu, elektrik, yangın hatları yenileme ve oturma birimleri yapılıyor. Limanda yapımına başlanan 1600 metrelik galeri içerisinde içme suyu hattının yanı sıra bu hattı besleyen yangın deposu ile yangın pompası kurularak güvenlik önlemleri arttırılacak. Pompa ve su depoları kentsel SİT alanı dışında konumlandırılarak tarihi doku korunacak.

12 Bin metrekare zemin kaplaması yapılacak

Çalışmalarda limanda galeri hattı kazısının yüzde 92’si, galeri imalatının yüzde 78’i tamamlanırken hattın beton kapak imalatları devam ediyor. Bölgede ayrıca yüzey sökümlerinin yüzde 75’i tamamlanırken, 12 bin m2 zemin kaplaması yapılacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla Marmaris Limanı alt ve üst yapısı modern bir tesis haline gelecek.