Marmaris Kültür ve Sanat Festivali kaldığı yerden devam edecek

Marmaris Kültür ve Sanat Festivali’nin Haziran ayında meydana gelen yangın nedeniyle iptal edilen iki konseri 10 ve 24 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Marmaris Kültür ve Sanat Derneği (MAKSAD) tarafından Marmaris Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’nde yangın nedeniyle iki ertelenme yaşanmıştı. ‘Küllerinden doğmak’ temasıyla 10 Haziran’da başlayan 1. Marmaris Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde gerçekleşmesi planlanan 2 konser, 21 Haziran’da çıkan ve 4 gün süren orman yangını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Marmaris Kültür Sanat Derneği yaptığı açıklamada ertelenen konserlerden İlyas Mirzayev ile Muğla Türküleri Senfonisi’nin 10 Eylül Cumartesi günü, Boğaziçi Gençlik Korosu’nun ise 24 Eylül Cumartesi günü Amfi Tiyatro’da yapılacağını duyurdu.

Yerel türkülere yeni bir soluk getiren Azeri besteci ve piyanist İlyas Mirzayev ile Muğla Türküleri Senfonisi, Şef Naci Özgüç yönetiminde MAKSAD Festival Orkestrası tarafından seslendirilecek. Konser 10 Eylül Cumartesi günü saat 21.00’da Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilecek. Edindiği sayısız başarı, yürüttüğü ve yer aldığı sıra dışı, yenilikçi projelerle Türkiye’de koro kültürünün yaygınlaşmasında öncü kabul edilen Boğaziçi Gençlik Korosu da Şef Masis Aram Gökbek yönetiminde 24 Eylül Cumartesi günü Amfi Tiyatro’da izleyenlere keyif dolu saatler yaşatacak. Haziran ayında alınan biletler bu konserlerde de geçerli olacak. Biletler Biletix ve satış noktalarından alınabilir.