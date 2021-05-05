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Marmaris Ketenci Deresi’nden 945 ton atık çıkarıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri il genelinde başlattıkları dere temizleme çalışmalarına Marmaris’te devam ediyor. Ketenci Deresi’nde yapılan temizlik çalışmalarında 945 ton atık çıkarıldı.

MUĞLA 05.05.2021, 14:56
Marmaris Ketenci Deresi’nden 945 ton atık çıkarıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri il genelinde başlattıkları dere temizleme çalışmalarına Marmaris’te devam ediyor. Ketenci Deresi’nde yapılan temizlik çalışmalarında 945 ton atık çıkarıldı.

MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri her yıl olduğu gibi bahar aylarının gelmesiyle 13 ilçede yağışların taşkınlara sebebiyet vermemesi için dere temizliklerini sürdürüyor. Marmaris’te çalışmalarını sürdüren ekipler Ketenci Deresi’nde yapılan çalışmayı tamamladı. Ketenci Deresi ve ağız kısmında yapılan çalışmalar sonucunda 63 kamyon yaklaşık 945 ton deniz kumu ve yosun birikintisi çıkarıldı.

Polis evi deresinde çalışmalarına devam eden ekipler daha önce Turunç ve Selimiye Mahallelerinde çalışmalarını tamamlamıştı.
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