Marmaris kent haritası yenilendi

Marmaris Belediyesi, kent haritasını baştan aşağı yeniledi. Belediyenin resmi internet sitesinden de yayınlanan yeni kent haritasında adres bulmak çok kolay bir hale geldi. Turizm haritası ise Marmaris’i tanımak ve gezmek isteyenlere büyük kolaylık getirdi.

Marmaris Belediyesi, dijitalleşme adımlarına bir yenisini daha ekledi. Yaklaşık 7 aylık çalışmanın ardından kent haritası baştan aşağı yenilenerek belediyenin resmi internet sitesinde yayınlanmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ‘mekansal adres kayıt sistemi projesi’ dolayısıyla adres bilgileri de değişmişti. Özellikle emniyet güçleri, 112 birimleri, kargo firmaları adres değişikliğinden dolayı sorun yaşıyordu. Bu sorunu ortadan kaldırmak için Marmaris Belediyesi tarafından yeni bir kent haritası hazırlandı ve resmi internet sitesinde yayınlanmaya başlandı. Vatandaşların çok daha kolay biçimde yeni adresleri görebildiği çalışma neticesinde bir yandan binalara yeni levhalar da takılmaya başlandı.

Yeni hizmetle ilgili bilgi veren Marmaris Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürvekili Dinçer Evdaşı, www.marmaris.bel.tr adresinde kent e-belediye sekmesi altında ‘kent haritası’ kısmında yer alan çalışmanın vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacağını söyledi. Evdaşı, “Adres, kapı numaraları, ada pafta parsel bilgileri, imar durumu ve uydu görüntüsü gibi verilerin yer aldığı kent haritasında ayrıca vatandaşlarımız turizm rehberi sekmesinde istedikleri tüm bilgilere ulaşabilir” dedi. Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknikeri Ramazan Vurgun ise sistemle sadece adres bilgilerine değil resmi kurumlar, sağlık kuruluşları, eczaneler, muhtarlıklar, bankalar, tarihi yerler, plajlar, gezilecek yerler, restoranlar, oteller gibi bilgilere de çok kolaylıkla ulaşıldığını aktardı.