Marmaris Kaymakamlığı Şehit aileleri ve gazilere iftar programı düzenledi

Muğla’nın Marmaris İlçesi Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Şehit aileleri ve Gazilerin davetli olduğu iftar yemeği programında ilçe kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ve ilçe kurum müdürleri ve Sosyal yardımlaşma vakfı mütevelli heyeti birlikte iftar yaptı.

Ramazan ayı dolayısı ile Marmaris Kaymakamlığının düzenlediği iftar programında Marmaris Müftüsü Mehmet Yorulmaz’ın yaptığı dualar ile davetliler oruçlarını açtı.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ve eşi Yasemin Aksoy davetli ailelerin masalarını teker teker dolaşarak sohbet ettiler, çocuklara oyuncaklar hediye ettiler. Kaymakam Aksoy "Bu aziz vatan uğruna nice kanlar döküldü canlarımız feda edildi daha da edilmeye devam ediyor, bu mübarek ay da vatanı için canını siper etmiş sizler ile bir araya geldik. Davetimizi kabul edip geldiğiniz için Allah hepinizden razı olsun ‘’ diyerek her masada oturarak Şehit yakınları ve Gazi vatandaşlara teşekkür etti.

Marmaris Kaymakamlığı himayesinde Sosyal yardımlaşma vakfı organizasyonu ile Marmaris’te yaşayan Şehit aileleri ve gaziler için düzenlenen iftar programına, Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, İlçe Emniyet Müdür V. Oktay Kapsız, İlçe Jandarma Komutanı J. Yarbay Murat Çam, İlçe Sağlık Müdürü Dr. İmran İnce, İlçe Malmüdürü Nalan Çalışkan, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Evrim Koçlar Çağlayan, Gazi Derneği üyeleri, Yardımlaşma Vakfı mütevelli heyeti üyeleri ve vakıf çalışanları katıldı.