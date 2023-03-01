Marmaris Kaymakamı MAKE ekibini ağırladı

Tüm Türkiye’yi sarsan ve yasa boğan yüzyılın felaketi 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde arama kurtarma faaliyetleri yapan gönüllü kurtarma ekiplerinden Marmaris Arama Kurtarma ve Önleme Ekibi (MAKE) Marmaris’e döndü. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, ekip üyelerini davet ederek teşekkürlerini sundu.

Depremlerin tüm ülke ve dünya çapında duyulmasının ardından yıkımın büyüklüğü meydana çıkınca arama kurtarma ekipleri dahil bir çok sosyal toplum kuruluşu afet bölgesine gitti. MAKE 60 kişilik ekip ile önce Gaziantep Islahiye’de 12 gün enkaz ve arama kurtarma çalışmalarına, sonra da 4 gün Hatay Aktakya’da enkaz çalışmalarına destek oldu. Kaymakam Aksoy ile görüşen ekip üyeleri kamu, belediye, özel sektör ve tüm STK’ler ile birlikte bir oluşum içine girerek Marmaris’te bilgilendirme eğitimleri ve konferansları vermek üzere görüştü.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy yaptığı açıklamada, "Ülkemizin başı sağ olsun geçmiş olsun. Büyük bir devletiz necip bir milletiz bizim gücümüz yaralarımızı sarmaya yeter. Marmaris’ten çıkan ve deprem bölgesinde canla başla çalışan kardeşlerimize yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Olmaz ya da ne zaman olur demeden bu deprem ile birlikte afet durumunda nasıl hareket edeceğimizin ve bu bilincin bizde olması gerek. Bunun için gerek kamu, gerek belediye, gerek özel sektör ve STK’lar bir araya gelerek afet bilinci ile ilgili konferanslar eğitimler yapılmasını planladık. En kısa sürede hayata geçireceğiz" dedi.