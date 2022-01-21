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Marmaris Kaymakamı İçmeler Mahallesinde halk toplantısı yaptı

Muğla’nın Marmaris ilçesi Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Halk ve Güvenlik toplantısını İçmeler Mahallesi’nde yaptı.

MUĞLA 21.01.2022, 16:23
Marmaris Kaymakamı İçmeler Mahallesinde halk toplantısı yaptı

Muğla’nın Marmaris ilçesi Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Halk ve Güvenlik toplantısını İçmeler Mahallesi’nde yaptı.

Her ay düzenli olarak yapılan Halk ve Güvenlik toplantısı Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında İçmeler Mahallesi’nde düzenlendi. İlçe kurum müdürlerinin tam tekmil eşlik ettiği Kaymakam Aksoy toplantı başlangıcında "Özellikle yangından sonra yaşanan sağanak yağış ve selden en çok etkilenen İçmeler Mahallesi’ne geçmiş olsun diyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz, yanlış imar, yetersiz alt yapı, düşük kot farkları sebebi ile ne yazık ki baskınlar meydana geldi. Şükürler olsun ki can kaybımız yok bu bizi en azından rahatlattı" dedi.

Yaşanan durum afet olarak geçmedi

Can kaybının yaşanmadığı sağanak yağışlarının etkili olduğu ve evlerin balçık altında kaldığı felakette can kaybı yaşanmadığı için afet ilan edilmediği halde, ’’ Kaymakamlık olarak elimizden gelenin üzerinde çalışarak Sosyal Yardımlaşma Vakfı müdürlüğümüz ile adeta afet varmış gibi çalıştık ‘’ diyen Kaymakam Aksoy yapılan eşya yardımları ve para yardımı ile birlikte yaklaşık 1 milyon lira destek verildiğini belirtti.

Kaymakam Aksoy, İçmeler ve diğer mahallelerde selden etkilenen konutların hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini, çalışmalar neticesinde, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Genel Müdürlüğü’nün de destekleri ile yaklaşık 7 milyon lira daha yardım geleceğini bu yardımı mağdur vatandaşlara eşya almaları, hasarlarını tamir ettikleri için dağıtacaklarını belirtti.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy " Biz büyük bir aileyiz, sorunlarımızı umutsuzluğa, karamsarlığa kapılmadan çözeceğiz. Pandemi döneminde çok çalıştık, tedbiri elden bırakmamak için üstün çaba sarf ettik ve ilçemizi en güvenli tatil kenti olarak gösterdik. Ancak son dönemde ne yazık ki bu rakamlar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve şehrimizde de arttı. Ancak mücadeleyi elden bırakmayacağız ‘’ diyerek pandeminin devam ettiğini, vatandaşların önce kendi sağlığına sonra çevrelerine dikkat etmelerini rica etti.

Vatandaşlar dertlerini anlattı

Kaymakam Aksoy ‘a İçmeler Mahallesi’nde toplanan vatandaşlarda istek ve ricalarını belirttiler. Vatandaşlar özellikle sokaklarda olan kaynak sularının geldiği çeşmelerden su akmadığını belirterek, fiyatların yüksekliğinden ve daha uygun alışveriş yapacakları bir market istedikleri, pazaryerinin kapalı olmasını istediklerini belirttiler.

Kaymakam Aksoy ve İlçe kurum yönetici ve müdürleri notlarını aldıklarını ve gerekli yerler ile iletişime geçerek konuların takipçisi olduklarını ifade ettiler.

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