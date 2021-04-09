Marmaris Kaymakamı Aksoy’un“10 Nisan Polis Teşkilatı’nın Kuruluş günü ‘’ mesajı

Marmaris ilçesi Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 176. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında "Türk Polis Teşkilatı kurulduğu günden itibaren halkın can ve mal güvenliğinin yanı sıra kamu düzeninin sağlanması, huzur ve barış ortamının korunması amacıyla çalışmış ve günümüzde de aynı kararlılık ve azim ile bu görevini sürdürmektedir" dedi.

176 yıllık köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip Emniyet Teşkilatının emniyet ve asayişin sağlanması, kamu düzeninin temini, insan hak ve özgürlüklerinin korunması ile ilgili görev ve sorumluluklarını, toplumun desteğini de almak suretiyle çağdaş bir anlayışla yerine getirdiğini kaydeden Kaymakam Aksoy, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır. Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır’ dediği gibi Polis Teşkilatımız ülkemizin bölünmez bütünlüğüne sonsuza dek sahip çıkacaktır. Bu vesileyle, Türk Polis Teşkilatımızın 176’ncı kuruluş yıldönümünü kutlar, şehit polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, emekli olan ve görevleri başında bulunan Polislerimize ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum’’ ifadelerine yer verdi.

Polis haftası sebebi ile Marmaris İlçe Emniyet Müdür Vekili Oktay Kapsız ve polis ekipleri Kaymakam Aksoy’u ziyaret edip çiçek sunduktan sonra hatıra fotoğrafı çektirdiler.