Marmaris Kaymakamı Aksoy’un “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” mesajı

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 101. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile bir masaj yayımladı.

Kaymakam Aksoy mesajında ‘’Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 23 Nisan 1920 günü açılması ile millet egemenliği resmen hayata geçirilmiş bu önemli gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından millet egemenliğini sonsuza kadar koruyacak olan çocuklara armağan edilmiştir. Sevgili çocuklar; Ülkemizin en değerli varlığı olarak, geleceğimizin güvencesi, yaşam sevincimiz ve umudumuzsunuz. Sizler, gün gelecek ülkemizin sanatçıları, sporcuları, yöneticileri, iş adamları, bilim insanları, siyasetçileri vb. olacaksınız. Cumhuriyetimizi daha ilerilere taşımak, onu muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için sizlere çok büyük görevler düşüyor. Türkiye Cumhuriyeti dünyanın en gelişmiş ve ferah ülkesi oluncaya kadar, var gücünüzle çalışmalısınız. Çağın teknolojik gelişmelerinden mutlaka yararlanmalı, kendinizi iyi yetiştirmeli, okuyan, araştıran, sorgulayan, dünyayı dönüştürecek fikirler üretebilen, başkalarına saygılı bireyler olarak yetişmelisiniz. Bizler de her zaman, iyi bir şekilde yetişmeniz için sizlere gerekli desteğin, alt yapının sağlanması konusunda büyük çaba içerisinde olacağız. Sizlere düşen görev, bilime ve gelişen teknolojilere açık, okuyan, sorgulayan, araştıran ve bunlarla birlikte düşünen ve düşündüklerini düzgün bir şekilde ifade edebilen, dürüst, çalışkan ve başarılı fertler olmaktır. Bu görevi en güzel şekilde yapacağınıza ve bu mirasa en güzel şekilde sahip çıkacağınıza olan güvencimiz tamdır. Bu vesileyle yarınlarımızın güvencesi, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve bütün vatandaşlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutlarım’’ sözlerine yer verdi.