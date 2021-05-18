Marmaris Kaymakamı Aksoy’un “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ‘’ mesajı

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesi ile bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Aksoy mesajında "Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda, ilk ve en anlamlı adımı oluşturan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak, Yüce Türk Milletinin sonsuza kadar bağımsızlığı için, kurtuluş meşalesini ateşlediği tarihin 102. Yıl dönümünü, milletçe hep birlikte kutlamanın sevincini yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ün Türk Milletinin kurtuluşu ve vatanın bölünmez bütünlüğü için 19 Mayıs 1919`da başlattığı hareketle, milletimizin sönmek üzere olan umutları canlanmış ve sonsuza kadar yaşayacak olan Türkiye Cumhuriyetinin temelleri atılmıştır. Milli Mücadelenin başlangıcı olan bu anlamlı gün, Türk Gençliğine bayram olarak armağan edilmiştir. Cumhuriyetin korunması, gelişmesi, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşması, yetişmekte olan genç kuşaklar sayesinde gerçekleşecektir. Sevgili gençler; Bu büyük sorumluluğun bilinciyle çok çalışmalı, ülkemize ve milletimize faydalı bireyler olmaya gayret etmelisiniz. Cumhuriyetimizi geleceğe taşımak için özveriyle çalışacağınıza yürekten inanıyoruz. Bu anlamlı günü gençliğimize emanet eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, hepinize sevgilerimi sunuyorum" dedi.