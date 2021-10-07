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Marmaris Karadere’den 20 ton atık çıktı

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, sorumluluk alanında olmasa da vatandaşların mağdur olmaması için dere temizlik çalışmaları yapıyor. Ekipler son olarak Marmaris’te bulunan Karadere’de temizlik çalışması yaparak 20 ton atık çıkardı.

MUĞLA 07.10.2021, 17:26
Marmaris Karadere’den 20 ton atık çıktı

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, sorumluluk alanında olmasa da vatandaşların mağdur olmaması için dere temizlik çalışmaları yapıyor. Ekipler son olarak Marmaris’te bulunan Karadere’de temizlik çalışması yaparak 20 ton atık çıkardı.

MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri sorumluluk alanında olmasa da şehir içinde su baskını ve kötü kokuların önüne geçmek için dere temizlik çalışmalarına devam ediyor. Kış aylarının yaklaşması nedeniyle 13 ilçenin şehir merkezlerinde yağışların taşkınlara sebebiyet vermemesi için dere temizliklerini sürdüren ekipler Marmaris’te Karadere’de yapılan çalışmayı tamamladı.

Karadere’nin kapalı kesitinde yapılan çalışmada atılan atıklar ve denizden sürüklenen atıklar temizlendi. Yaklaşık 60 metrelik alanda yapılan çalışmada 20 ton atık ve balçık çıkarıldı.

Atıkların çıkarılmasından sonra MUSKİ ekipleri derede temizlik çalışması da yaptı. Ekipler bölgedeki derelerde çalışmalarına devam ediyor.

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