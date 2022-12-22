Marmaris Kapalı Çarşı’daki değişime birlikte karar verilecek

Kıyafet, ayakkabı, çanta, hediyelik eşya satan dükkanların sıralandığı, Marmaris’in en önemli noktalarından biri olan Kapalı Çarşı’da yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Marmaris Belediyesi tarafından hazırlanan 7 ayrı proje esnafa ve turizm sektörü temsilcilerine anlatıldı. Hangi projenin uygulanacağına ortak akılla karar verilecek.

Marmaris Belediyesi, ilçe ekonomisinin can damarlarından biri olan Kapalı Çarşı’da bir dizi düzenleme yapmak için ilk adımı attı. Fizibilite çalışmaları ve hazırlık süreçlerinin ardından ‘Kemeraltı Sokak Sağlıklaştırma ve Çevre Düzenleme’ adlı bir çalışma hazırlandı.

Esnafa sunum yapıldı

Çalışma çerçevesinde ilçe sakinlerinin yanı sıra turistlerin de alışveriş yapmak için sıklıkla kullandığı Kapalı Çarşı için hazırlanan 7 farklı projeyle ilgili bir toplantı düzenlendi. Burada çarşı esnafına ve meclis üyeleri, oda yöneticileri ile turizm sektörü temsilcilerine iki ayrı sunum yapıldı. Çarşının üstünün tamamen açılması, açılır kapanır sistemin getirilmesi, daha sağlıklı bir yapıya kavuşturularak kapalı halde bırakılması gibi alternatiflerin yer aldığı projelerle ilgili sunumda esnafın ve diğer kurum temsilcilerinin görüşleri alındı.

Armutalan Kültür Merkezi’nde düzenlenen sunumda ilk olarak Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay kürsüye gelerek projeyle ilgili hedeflerini anlattı. Kapalı Çarşı’nın yenilenmesinin artık bir ihtiyaç halini aldığını belirten Oktay, alternatif çalışmalar üzerinde durduklarını ifade etti.

“Hep birlikte karar verelim”

Belediyenin teknik ekibinin hazırladığı projelerle ilgili olarak uzun süren bir hazırlık sürecini geçirdiklerini dile getiren Oktay, “Belli bir olgunluğa getirdikten sonra tüm paydaşlarımızla birlikte üzerinden tekrar geçelim, tartışalım, hep birlikte karar verelim; kentimiz için en güzelini ve kalıcı olanı hayata geçirelim anlayışı ile bugün bir araya geldik. Seçim döneminde söylediğimiz şey; birlikte hareket etmeydi. Bugün bu toplantıda da bunun güzel bir örneğini yaşıyoruz. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum” dedi. Proje dahilinde pilot bölge olarak 45. Sokak belirlendi.

Projeyle ilgili sunum yapan Uludağ Mimarlık yetkilisi 7 projeyi tek tek anlattı. Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Başkan Yardımcısı Burak Demirtaş da soruları yanıtladı. Hangi projenin uygulanacağına yapılacak görüşmelerin ardından ortak akılla karar verilecek.