Marmaris İzmir Fuarı’na hazır

Türkiye’nin en büyük turizm fuarlarından biri olan Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı, sektörün önde gelen profesyonellerini 16. kez bir araya getirecek. Marmaris de fuarda “Şimdi Marmaris zamanı” temasıyla yer alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde, İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık işbirliği ile dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerini bir araya getiren ve Türkiye’nin en büyük uluslararası turizm platformlarından biri haline gelen Travel Turkey İzmir, 16’ncı kez kapılarını açıyor. Bu yıl 8-10 Aralık 2022 tarihlerinde Fuarizmir’de gerçekleşecek fuarda Marmaris de geniş bir katılımla yer alacak.

Turizm cenneti Marmaris, bu yıl fuarda ‘Şimdi Marmaris zamanı’ temasıyla yer alacak. Marmaris’in eşsiz koyları, berrak suları, muhteşem doğasının ziyaretçilere anlatılacağı fuarda tüm turizm bileşenleri aynı çatı altında yer alacak. Marmaris Ticaret Odası, GETOB, Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi, diğer meslek kuruluşları ve Marmarisli otelciler özel olarak dizayn ettirilen stantta Marmaris Belediyesi çatısı altında yer alacak. Fuarda 8 Aralık Perşembe günü, saat 14.30’da Marmaris standında bir de açılış kokteyli düzenlenecek.

Art arda yaşanan felaketlerin ardından 2022 yılının turizm açısından oldukça iyi geçtiğini söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, önümüzdeki sezon için bu fuarın oldukça önemli olduğunu belirterek “Marmaris deniziyle, doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle dünyanın incisi Ne olursa olsun güzelliğinden ve bu muhteşem özelliklerinden bir şey kaybetmiyor. Bizler de dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Marmaris’i tanıtmak için fuarda olacağız. Tüm ziyaretçileri standımıza bekliyoruz” dedi.