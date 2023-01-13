Marmaris ilçe girişi ve çıkışı kontrol edilmeye devam ediyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçenin Muğla ve Datça girişlerinde ve çıkışlarında havadan ve karadan yapılan rutin denetimlerinin yanı sıra trafik, terörle mücadele ve asayiş ekipleri de araçlara şok denetimler uyguluyor.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği, drone ile denetim yaptı. Radar Tepesi’nden ilçe girişine kadar drone uçurularak kurallara uymayan araçlar tespit edildi. Hatalı sollama yapan, hız sınırını aşan ve emniyet kemeri takmayan sürücüler hem EDS kameraları hem de drone ile tespit edilerek cezai işlemler uygulandı. Drone ile yapılan 2 saatlik denetimde çoğunluğu kırmızı ışıkta geçme, hatalı sollama ve emniyet kemeri takmayan 72 araç sürücüsüne ceza uygulandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş büro, Çevik Kuvvet ve Tem şube ekipleri ilçe girişinde ve çıkışındaki araçları tek tek kontrol ederek kamyon kasalarına kadar baktı, yük taşıyan panelvan ve araçların bagaj kontrollerini yaptı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ilçe girişinde denetim ve kontrollerin 7 gün 24 saat devam ettiğini ilçenin farklı noktalarında da şok denetimlerinin artacağını belirtti.