Marmaris Huzurevi’nde her gün iftar yemeği veriliyor

Marmaris Belediyesi Huzurevi’nde her gün iftar yemeği ikram ediliyor. Belediye Başkanı Oktay, “Ramazan’ın ruhu olan dayanışmanın ve birlikteliğin huzurunu hep beraber yaşıyoruz” ifadesini kullandı.

Marmaris Belediyesi, yardımlaşma ve dayanışma ayı Ramazan’da da ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor. Ramazan ayı boyunca erzak paketleri dağıtan belediye Huzurevi Derneğiyle birlikte yardımsever vatandaşların da desteğiyle huzurevi mutfağından yemek dağıtımı yapıyor. İftardan iki saat önce yemek kaplarıyla birlikte gelen vatandaşlara huzurevinin yan tarafına kurulan ikram aracından iftardan 2 saat önce 3 çeşit yemek veriliyor.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da ramazanın ilk günü yemek dağıtımına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Yemeklerin başına geçerek dağıtım yapan Oktay, “Her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da paylaşmanın mutluluğu içindeyiz. Huzurevimizin mutfağında pişirilen 3 çeşit yemeği her akşam vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Ramazan’ın ruhu olan dayanışmanın ve birlikteliğin huzurunu hep beraber yaşıyoruz” ifadesini kullandı.