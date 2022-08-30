Marmaris Gençlik Spor’a gol makinası teknik direktör getirildi

Muğla Süper Amatör Ligi temsilcilerinden Marmaris Gençlikspor’da sportif direktörlük ile teknik direktörlük görevlerine Akhisarspor’un unutulmaz golcülerinden eski profesyonel ve milli futbolcu 38 yaşındaki Doğan Şahin getirildi.

Simgesi ‘Martı’ olan kulüpten yapılan açıklamada, “Doğan Şahin, hem sportif hem de teknik direktörümüz olarak görev yapacaktır. Camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor ve başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı. Öte yandan Doğan Şahin’in görevine hızlı başladığı, 24 kişilik bir transfer listesi hazırladığı ve siyah-beyazlı yönetimin yeni direktörlerinin belirlediği isimleri ekiplerine kazandırmak için harekete geçtiği öğrenildi.

Gol makinesi Doğan Şahin

Doğan Şahin, 1984 Adapazarı’nda doğdu. Futbola başladığı Sakaryaspor’la 2002’de profesyonel sözleşme imzaladı. 2004-05 sezonunda 1. Lig ekiplerinden Yozgatspor’a transfer oldu. Burada sadece yarım sezon kaldı, ara transfer döneminde Süper Lig ekiplerinden Samsunspor kadrosuna dahil oldu. 2007-08 sezonun başında Akhisar Belediyespor’a transfer oldu. 2009-10 sezonunda takımıyla 2. Lig’i ikinci sırada tamamlayıp 1. Lig’e yükselmeyi başardı. Şahin, yeşil-siyahlı formayla 4 sezonda 52 gol atarak takımın başarısında büyük rol oynadı. Dönemin yıldız golcüsü, profesyonel futbol hayatı boyunca 305 kez sahaya çıktı, rakip fileleri 143 kez havalandırdı.