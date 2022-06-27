Marmaris Festivali’ne buruk veda

Marmaris Kültür ve Sanat Festivali’nin açık hava etkinlikleri geçtiğimiz hafta meydana gelen yangın nedeniyle sonbahara ertelendi. Festivalde kalan etkinliklerden sadece Cahit Koparal Uluslararası Flüt Yarışması gerçekleştirildi.

‘Küllerinden doğmak’ temasıyla 10 Haziran’da başlayan 1. Marmaris Kültür ve Sanat Festivali, yine bir yangınla sarsıldı. 21 Haziran’da çıkan ve 4 gün süren orman yangını nedeniyle Amfitiyatro’da 25 Haziran’da yapılacak Boğaziçi Gençlik Korosu ve 28 Haziran’daki İlyas Mirzayev konserlerinin ertelendiği festivalde Armutalan Kültür Merkezi’nde Cahit Koparal Uluslararası Flüt Yarışması gerçekleştirildi.

7 farklı ülkeden 33 yarışmacının başvurduğu Cahit Koparal Uluslararası Flüt Yarışması’nda online yapılan ön elemeyi geçenlerden 20 yarışmacı Marmaris’teki yarışmalara katıldı. Birinci ve ikinci tur elemelerden sonra 6 finalist 25 Haziran Cumartesi günü son kez sahnede yeteneklerini sergiledi. Bülent Evcil’in başkanlığında uluslararası saygın müzisyenlerden oluşan jürinin yaptığı değerlendirmede Beste Yalı birinci, Mercan Aldemir ikinci ve Ayben Sever üçüncü oldu. Ayben Sever’in aynı zamanda En İyi Türk Eseri Yorumcusu seçildiği yarışmada Aygül Yeniev, Zeynep Canay, Eva Barkova da mansiyon ödülüne hak kazandı.