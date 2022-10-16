Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odasından üyelerinin çocuklarına anlamlı hizmet

Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası ilçede bulunan ve kendilerine kayıtlı üyeler için başlattıkları hizmet projelerine bir yenisini daha ekledi. Esnaf çocukları esnaf odasında dershaneye çevrilen dersliklerde ücretsiz derslere başladı.

Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı, tarafından yürütülen eğitim projelerine destek çerçevesinde esnaf dershanesinde branş öğretmenleri tarafından verilen, Matematik, Türkçe, İngilizce, Fen Bilgisi dersleri ücretsiz olarak verilmeye başlandı. Cumartesi günleri esnaf dershanesinde ilköğretim 3. Sınıftan Lise son sınıflarda dahil olan öğrencilere ücretsiz olarak ders veriliyor.

Marmaris Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Esnaf dershanemizde üyelerimizin çocuklarına ve torunlarına yönelik dershane fikrimizi hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Çocuklar hafta sonunun bir günlerini ayırarak dershanemizde ücretsiz verilen derslere katılabilir kendilerini geliştirebilir. Her branşın kendi öğretmeni ile vermeyi planladığımız Türkçe, İngilizce, Fen Bilgisi ve Matematik derslerinde esnaflarımızın çocukları başladık" dedi.

Başkan Ayyıldız, "Misyonumuz ve hedefimiz esnaflarımıza her alanda katma değer sağlayabilmek. Geleceğe umut ile bakabilen eğitimli gençlere bu hayat mücadelesinde katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz" dedi.