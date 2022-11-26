Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ayyıldız: "Turizm sezonunu uzatmak bizim elimizde"

Muğla’nın Marmaris İlçesi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız, Marmaris’te turizm sezonunun uzayabilmesi ve özellikle kış aylarında turist misafirlerin Marmaris’e gelebilmesi için Cruise gemi turizmi üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Güzel Marmarisimiz 12 ay turizmi hak ediyor. Bunu başarabiliriz. Marmaris liman işletmemiz, resmi kurumlar ve esnafımız el ele vererek istenilen ve arzulanan günlere en yakın zamanda kavuşabilir, turizm sezonumuzu uzatabiliriz” dedi.

Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız turizm sezonunu uzatmak adına İstanbul ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Ayyıldız, dünyada ve Türkiye’de faaliyet gösteren firma temsilcileri ile görüşmeler yapmaya devam ediyor.

Ülkenin en gözde turizm kentlerinden olan Marmaris’in 12 ay turizm yapabilecek bir hikayesinin olduğunu ifade eden Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız, “Marmaris turizminin yeterli oranda pazarlanamadı. Aslında Marmaris turizm hak ettiği yerde değil. Doğru adımlar atılırsa kış aylarında turizm yapabiliriz. Bu yıl Bodrum’a bile beklenenden fazla Cruise gemisi yanaşmış. Halbuki Bodrum, Cruise gemi turizminde etkinliği fazla olmamasına rağmen bu konuda Marmaris ile yarışıyor” dedi.

Başkan Ayyıldız, konuyla ilgili 2023 Ocak veya Şubat aylarında bahsi geçen Cruise gemi satış müdürlerinin katılımlarıyla Marmaris’te bir çalıştay yapılacağını, aynı zamanda Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak Miami ve İtalya’da düzenlenecek Cruise gemi konulu çeşitli tanıtım faaliyetlerine de paydaşlar ile birlikte katılacaklarını belirtti.

Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız, “Güzel Marmarisimiz 12 ay turizmi hak ediyor. Bunu başarabiliriz. Marmaris liman işletmemiz, resmî kurumlar ve esnafımız el ele vererek istenilen ve arzulanan günlere en yakın zamanda kavuşabilir, turizm sezonumuzu uzatabiliriz” şeklinde konuşarak Marmaris için yurt içi ve yurt dışı tanıtım çalışmalarının devam edeceğinin bilgisini verdi.