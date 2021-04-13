Marmaris dev organizasyona hazır

Bu yıl 56’ncısı düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 12 Nisan Pazartesi günü 144,9 kilometrelik Konya-Konya etabıyla başladı. Toplam 8 etaptan oluşan tur kapsamında bisikletçiler 16 Nisan Cuma günü Marmaris’te olacak.

12-18 Nisan tarihlerinde düzenlenecek 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu bu yıl, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Nevşehir, Dünya’nın en uzun bölünmüş bisiklet yoluna sahip olan şehri Konya, Dünya’nın en güzel günbatımının seyredildiği Beyşehir, turizm cennetleri Antalya, Alanya, Fethiye, Marmaris, Bodrum ve Kuşadası’nda gerçekleşecek. Dünyaca ünlü bisikletçiler toplam 1209,8 kilometre pedal çevirecek.

“3 milyar izleyiciye hitap edecek”

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nu yaklaşık 3 milyar kişinin ekranları başından izlemesi bekleniyor. Uluslararası yayıncısı Eurosports’un olduğu turu Türkiye’de TRT Spor yayımlayacak. Yüzün üstündeki ülkeden canlı olarak seyredilebilen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu kapsamında Fethiye’den start alacak sporcuların 16 Nisan Cuma Marmaris’te olması bekleniyor. Bisikletçiler, Marmaris ilçe merkezinde 7 kilometre pedal çevirdikten sonra Sabancı Lisesi önünde bitiş çizgisine ulaşacak. Bisikletçiler 17 Nisan Cumartesi günü ise Marmaris’ten Bodrum Turgutreis’e hareket edecek.

Sporcular 16 Nisan Cuma günü öğleden sonraki saatlerde şehre giriş yapacak. Daha sonra sırasıyla İnci Kavşağı, Yeni Datça Yolu, Yunus Nadi Caddesi, Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı ve Atatürk Caddesi’ni geçerek bitiş çizgisine ulaşacaklar. Takip araçları için Hasan Işık Caddesi, Ulusal Egemenlik Caddesi ve Kordon Caddesi de trafiğe kapatılacak. Söz konusu tüm güzergahlar 15-16 Nisan tarihlerinde araç trafiğine kapatılırken, Ulusal Egemenlik Caddesi 15-16 ve 17 Nisan tarihlerinde 3 gün trafiğe kapatılacak. Yetkililer belirtilen caddelere perşembe akşamından itibaren park yapılmaması ve mevcut araçların kaldırılması yönünde vatandaşları uyarırken, polis ekipleri kavşak noktalarından kontrollü geçişlere izin verecek.