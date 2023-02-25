Marmaris depremzedelerin yanında olmaya devam ediyor

Marmaris Belediyesi tarafından deprem bölgesi için vatandaşların destekleriyle toplanan yardım malzemeleri hem deprem bölgesine hem de ilçeye yerleşen depremzedelere ulaştırmayı sürdürüyor.

Marmaris Belediyesi’nin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 ve Elbistan ilçesi olan 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlattığı yardım çalışması aralıksız devam ediyor.

Depremin yaşandığı ilk saatlerde başlatılan yardım seferberliğinde Amiral Orhan Aydın Kapalı Spor Salonu’nda kurulan El Ele Birlikte Dayanışma Merkezi’nde toplanan malzemeler deprem bölgesine ve Marmaris’e gelen depremzedelere ulaşmaya devam etti.

Depremzedelerin öncelikle temel ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yürüten belediye deprem bölgesine gıda, giyim, hijyen paketleri, battaniye, yorgan, bebek maması, ısıtıcı, el feneri gibi ürünler gönderdi. İki iş makinesini de bölgeye gönderen belediye ayrıca kendi envanterinde bulunan 4 jeneratör, pil, fener, powerbank gibi teknik malzemeler de ulaştırdı.

Bugüne kadar Kahramanmaraş, Malatya, Elbistan, Pazarcık ve Hatay’a 6 tır yardım malzemesi gönderen belediye ayrıca bölgenin yakacak odun ihtiyacını karşılamak için de çalışmalarını sürdürüyor. 15 ton Nurhak, 27’şer ton Adıyaman ve Elbistan, 25 ton Malatya olmak üzere bölgeye yaklaşık 95 ton odun gönderildi.

Deprem sonrasında Marmaris’teki evlere ve otellere yerleşen depremzedeler için de çalışmalar yürüten belediye, El Ele Birlikte Dayanışma Merkezi aracılığıyla yaklaşık 700 aileye destek sundu. Kıyafet, gıda, hijyen gibi temel ihtiyaç malzemelerini depremzedelere ulaştıran belediye ayrıca eşya taşınması, yaşlı ve engelli depremzedelerin hastane gibi kurumlara nakli gibi çalışmalara da imza attı. Öte yandan depremzede öğrenciler için de dijital eğitim kartı hediye edilmeye başlandı.