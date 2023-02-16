Marmaris depremzedeler için seferber oldu

Marmaris Belediyesi’nin birçok birimi deprem bölgesinden Marmaris’e gelen depremzedeler için seferber oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek Marmaris’teki konaklama tesislerine ya da ilçede yaşayan akrabalarının yanına gelen depremzedeler için Belediye personeli seferber oldu.

Vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için birçok çalışma yürütülüyor. Merkeze uzak mahallelere yerleşen depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını, kaldıkları evlere götüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri evden çıkamayan yaşlı ve engelli sakinlerin hazırladığı malzemeleri de alarak yardım merkezine götürüyor.

Öte yandan vatandaşların talepleri sonrasında hazırlanan destek paketleri de Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli tarafından tek tek kendilerine ulaştırılıyor. Depremin ilk günü Amiral Orhan Aydın Spor Salonu’nda oluşturulan yardım merkezinde de personel nöbetleşe görev yapıyor. Gelen yardım malzemeleri sınıflarına göre tasnif edilerek ihtiyaçları için gerekli yerlere götürülüyor.