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Marmaris Datça yolu kapandı

Muğla’nın Marmaris ilçesini Datça’ya bağlayan karayolu yangın dolayısıyla ulaşıma kapatıldı.

MUĞLA 31.07.2021, 12:26
Marmaris Datça yolu kapandı
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Muğla’nın Marmaris ilçesini Datça’ya bağlayan karayolu yangın dolayısıyla ulaşıma kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla’nın Marmaris ilçesinde 3 gündür devam 48 saati deviren yangın devam ediyor. Marmaris ilçe merkezi ve çevre yollarda trafik kontrollü bir şekilde veriliyor. Marmaris -Datça karayolu da yangın nedeniyle güvenlik önlemi olarak trafiğe kapatıldı. Bölge trafik istasyonu ekipleri sadece acil durum araçlarının geçişlerine izin veriyor. Datça istikametine gitmek isteyen vatandaşlar ise yoldan geri döndürülüyor.
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