Marmaris Çam Balı’nın kalitesi garanti altına alınacak

Marmaris Ticaret Odası (MTO), Marmaris Çam Balı Coğrafi işaret başvurularını yaygınlaştırmak ve üreticileri bilgilendirmek amacıyla arıcılar ile görüşmeye başladı. Coğrafi işaret kapsamının ve başvuru sürecinin anlatıldığı görüşmeler, Marmaris köylerinde yer alan üreticiler ve Coğrafi İşaret denetim kurulu yetkilileri arasında yapılıyor.

2019 yılı Kasım ayında alınan Marmaris Çam Balı Coğrafi işaretini üreticilere anlatmak ve yaygınlaştırmak için planlanan yüz yüze eğitimler ve görüşmeler geçtiğimiz yıl yaşanan pandemi kuralları sebebiyle ertelenmişti. Yeni normalleşme ile birlikte pandemi kurallarına uygun olarak başlayan görüşmelerde, arıcılara ve bal satan işletmelere coğrafi işareti başvuru süreci ve denetim mekanizması anlatıldı. Marmaris Ticaret Odası Uzmanı Yılmaz Yorulmaz, Marmaris İlçe Tarım Ziraat Mühendisi Fahri Atıcı, Veteriner Hekim Özer Işıkyıldız, Veteriner Hekim Kenan Nayır’ın yer aldığı eğitim grubu, Bayır, Hisarönü, Osmaniye, Turgut, Orhaniye, Çetibeli, Çamlı, Beldibi ve Merkez gibi noktalarda arıcılar ile bir araya geldi.

Marmaris Çam Balı’nın coğrafi işarette belirtilen kriterlerde üretilmesini sağlamak ve kaliteyi garanti altına alabilmek için üretim yapan kişilerle yapılan bu görüşmeler neticesinde, aynı kalitede bal üretiminin sağlanması hedefleniyor. Arıcıların yoğun ilgi gösterdiği bu eğitimler neticesinde yaklaşık 300 civarında yerleşik arıcının siteme kayıt yaptırması ve coğrafi işaret koşullarına uygun, yüksek kalitede Marmaris Çam Balı üretimi gerçekleştirmesi bekleniyor. Üretim aşamalarında da denetimlerin devam edeceği sistem sayesinde, dünyanın pek çok yerine ihraç edilen Marmaris Çam Bal’ının marka değerinin artması hedefleniyor. Rekoltenin yükselmesine ve kalitenin koruyucusu olacak coğrafi işaret sistemi ile üreticinin de bal satışlarının artacağı ve kalitesi belgeli ürünleri ortaya çıkaracağı belirtiliyor.

Başvuru formunu doldurarak sisteme ücretsiz kayıt yaptırılabilecek

Kayıt işlemleri Marmaris Ticaret Odası ve Marmaris İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Herhangi bir ücret alınmayan işlemler sonrasında arıcı, denetim ekibi tarafından denetlenerek kriterlere uygun üretim yaptığını kanıtladığı takdirde coğrafi işaret logolu Marmaris Çam Balı’nı satışa sunabilecek.