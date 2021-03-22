Marmaris Belediyesi’nin ustaları kente estetik görünüm kazandırıyor

Marmaris Belediyesi’nin hünerli ustalarının yaptığı çalışmalar kentin her noktasında kendini gösteriyor. Böylelikle hem belediye tasarruf ediyor hem de estetik bir görünüm sağlanıyor.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı demir ve ahşap ustalarının hünerli ellerinden çıkan kent mobilyaları, çöp sepetleri, köprüler, korkuluklar ihtiyaç duyulan her yerde kent yaşayanlarına hizmet veriyor. Ekipler geçtiğimiz hafta Maksim Deresi’nin Molakent arkasında kalan bölümüne köprü yaparken, Siteler Pazarı’nda da tezgahları yeniledi.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü vatandaşlardan gelen talep üzerine Molakent’in yanından geçen dere üstüne köprü monte etti. İmalatı belediye ustaları tarafından Makine Araç Parkı’nda yapılan köprü vinç yardımıyla dere üstüne yerleştirildi. 7.5 metre uzunluğundaki köprüyle vatandaşların güven içerisinde karşıdan karşıya geçmelerine olanak sağlandı.

Siteler’de bulunan pazar yeri stantları yaz sezonu öncesinde bakıma alındı. Çalışmalar kapsamında pazarcı esnafını yazın güneşten, kışın ise yağıştan koruyan stant çatıları yeni baştan yapıldı. Tamir ve bakımları yapılan 40 standın boyaması da gerçekleştirilecek.